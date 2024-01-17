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Зауваження Ради до законопроєкту про мобілізацію: Стефанчук назвав головні

Руслан Стефанчук
Фото: УНІАН

Парламент передав уряду свої зауваження до законопроєкту про мобілізацію, зокрема щодо порушення конституційних прав громадян та призову людей з інвалідністю ІІІ групи.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Укрінформу.

– Парламент передав свої зауваження. Основні, які можу назвати – це обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська людей з інвалідністю ІІІ групи, доцільності та прийнятності електронного вирішення питань, пов’язаних з обліком військовозобов’язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців, – уточнив спікер парламенту.

За його словами, народні депутати спільно з військовими далі працюють над формуванням правильного мобілізаційного механізму.

Зараз дивляться

Стефанчук зауважив, що конкретні терміни подання доопрацьованого документа не обговорювалися.

– Адже для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради. Щойно він буде готовий, ми знову розпочнемо предметний розгляд, – сказав він і додав, що цей документ Рада також ретельно вивчатиме на відповідність конституційним принципам, правам і свободам людини й громадянина, а також на адаптацію до умов воєнного стану.

11 січня законопроєкт № 10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби Верховна Рада повернула ініціатору – Кабінету міністрів України.

Того ж дня у Міноборони заявили, що вже підготували нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій, погоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Джерело: Укрінформ
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