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Щоб забезпечити допомогу Україні: Байден погодився посилити імміграційну політику

Байден
Фото: Getty Images

Щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що у Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку.

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Угода повинна бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю. WSJ пише, що вона має великі шанси, незважаючи на те, що республіканці висувають жорсткіші умови.

Готовність Байдена вести переговори з республіканцями говорить про те, що він готовий піти на поступки. За інформацією WSJ, це пов’язане не лише з забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американців.

За опитуваннями CBS News, проведеними на початку цього місяця, рейтинг Байдена щодо вирішення питань імміграції був рекордно низьким: 68% опитаних сказали, що не схвалюють його міграційної політики, а також 63% хочуть, щоб президент посилив її.

Упродовж своєї 50-річної політичної кар’єри, яка часто була спрямована на зовнішньополітичні пріоритети, Байден рідко брався за складне питання імміграційної політики. А коли він це робив, то зазвичай підтримував помірковану позицію.

Протягом трьох років адміністрація Байдена намагалася приборкати зростання кількості мігрантів на південному кордоні. Республіканці взялися за це питання, тому, як очікується, двопартійна угода може покласти край дискусіям.

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До речі, 17 січня президент США Джо Байден обговорив із членами Конгресу необхідність продовжувати надавати фінансову та військову допомогу Україні. Він закликав конгресменів якнайшвидше ухвалити законопроєкт про нацбезпеку.

Війна в Україні, військова допомога, Джо Байден
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Щоб забезпечити допомогу Україні: Байден погодився посилити імміграційну політику

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