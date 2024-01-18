Бомби AASM Hammer: що про них відомо, та які бойові характеристики

Франція анонсувала, що передасть Україні сотні керованих авіабомб AASM Hammer. Про те, які технічні характеристики у цих боєприпасів та як їх зможуть використати ЗСУ, Фактам ICTV розповів військовий експерт Олег Жданов.

AASM бомба: що відомо

Бомби A2SM (AASM Hammer) виготовляє французька промислово-технологічна група Safran. Компанія займається розробкою та виробництвом авіадвигунів, вертольотів, ракет та іншого авіаційного обладнання.

– Раніше це були звичайні авіаційні бомби вагою 200 та 1 тис. кг. Зараз для них зробили плануючі комплекти – носовий та хвостовий, – що збільшило їхню дальність та маневреність. Фактично, це ті самі керовані авіаційні бомби, які скидають на нас росіяни. Це їхній стовідсотковий аналог, лише французького виробництва, – розповів Олег Жданов.

Для бомб AASM Hammer розроблено систему Hasas (Hammer Stand Alone System), яка дозволяє інтегрувати їх на багато моделей військових літаків. Зокрема, на сьогодні носіями AASM є:

Зараз дивляться

французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Rafale;

F-16;

Mirage 2000;

Mirage F1;

індійський легкий багатоцільовий винищувач Tejas (з 2020 року).

За словами військового експерта, бомби, які будуть передані Україні, швидше за все, пристосують до тих літаків, які вже є на озброєнні ЗСУ: Су-24, Су-27, МіГ-29.

– У Франції цікаво прокоментували, що раніше Су-24 не був пристосований і до скидання ракет Storm Shadow. Тобто модифікацію вагою 250 кг зможе підіймати і винищувач, а бомбу в 1 тис. кг – лише Су-24, швидше за все, – пояснив військовий експерт.

За інформацією з відкритих джерел, Франція анонсувала, що постачатиме приблизно 50 авіабомб щомісяця, починаючи з січня 2024 року. Постачання розраховані мінімум на рік, що передбачає передання 600 бомб AASM Hammer.

– Цих бомб дуже багато на складах, і я зустрічав навіть цифру, що Франція готова нам поставити до 3,5 тис. протягом 2024 року. 50 штук на місяць – це замало. Судячи з потужності та можливостей, я думаю, що поставки будуть більшими, – вважає Олег Жданов.

На що здатні бомби AASM Hammer – особливості

Серійне виробництво бомб AASM почалося на початку 2000-х, а перші постачання – 2007 року. Бойовий дебют AASM відбувся у 2008 році під час війни в Афганістані. Тоді винищувач Rafale скинув дві бомби під час операції з підтримки наземних військ із повітря.

Є офіційні підтвердження використання бомб AASM Hammer під час війни у Лівії. 2011 року в лівійському аеропорту Місрата бомба AASM, скинута з Dassault Rafale, знищила на злітно-посадковій смузі легкий штурмовик G-2 Galeb ВПС Лівії.

Того ж року бомбою AASM було знищено лівійський танк з відстані 55 км від літака до цілі. За наявними даними, у Лівії було витрачено 225 бомб AASM. У військових звітах зазначається, що ефективність застосування AASM Hammer становить 99%.

Наразі AASM стоїть на озброєнні в таких країн:

Єгипет;

Марокко;

Катар;

Індія.

Технічні характеристики авіабомби AASM

AASM Hammer – це керована авіаційна бомба класу “повітря-земля”, яка випускається у двох модифікаціях:

на основі бомби Mk 82 – вага 250 кг;

на основі бомб BLU 109 чи Mk 8 – вага 1 т.

AASM Hammer – це високоточний гібрид зі збільшеною дальністю та точністю. Основні технічні характеристики бомби:

комплект наведення в носовій частині у трьох варіантах – супутникова, тепловізійна або напівактивна лазерна система самонаведення;

комплект розширення дальності дії у хвостовій частині – містить ракетний прискорювач та збільшені стабілізатори;

дальність польоту (для версії 1 т) – до 70 км при висотному скиданні, і від 20 при скиданні з малої висоти;

дальність польоту (для версії 250 кг) – 50-60 км при скиданні з великої висоти, до 15 км при скиданні з малої висоти.

З додаткових особливостей виробник декларує наявність функції підриву у повітрі без прямого контакту з ціллю.

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