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Це нова якість “бавовни”: Юсов про атаку безпілотниками нафтобази у Санкт-Петербурзі

Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Атака безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про “нову якість” засобів ураження.

Про це в ефірі УП. Live повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов.

– Ми традиційно не підтверджуємо і не спростовуємо, а просто констатуємо. “Бавовна” була в Ленінградській області і раніше, але цього разу це нова якість “бавовни” – і що стосується географії, і що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербурга і Ленінградської області, – сказав він.

Крім того, Юсов зазначив, що “та сама нафтобаза, яка активно використовується для обходу санкцій, і відповідно, використовується для постачання і фінансування військ загарбників і окупаційного корпусу в Україні – це предметні й законні цілі для подібного роду інцидентів”.

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Він також додав, що ударні БпЛА “могли бути запущені з території Росії, але це не точно”.

Нагадаємо, що вранці у Міністерстві оборони Росії повідомили про атаку українських дронів на нафтотермінал у Ленінградській області.

Зокрема, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що нафтобазу у Санкт-Петербурзі атакував український безпілотник.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, ГУР, Розвідка
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