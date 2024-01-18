Росіяни зосередили дії на захопленні Синьківки: Сирський про ситуацію біля Куп’янська
Російська армія зосереджує основні зусилля на витісненні українських підрозділів із Куп’янського лісу та на захопленні села Синьківка Куп’янського району Харківщини.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram-каналі.
Він зазначив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження.
— Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки, – повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Під час відвідин військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку, Сирський заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась, та характеру дій ворога.
— Разом із командирами військових частин проаналізували ймовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження, – повідомив Сирський.
За його словами, попри складну обстановку на Куп’янському напрямку, ми тримаємо оборону та нищимо ворога.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 січня повідомлялося, зокрема, й про ситуацію на Куп’янському напрямку, де наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області.
Фото: Олександр Сирський