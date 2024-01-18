Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна перебуває у трійці лідерів з виробництва БпЛА у світі – Данілов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Держави Заходу звертаються до України з пропозиціями співпраці у сфері виробництва безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

– Те, що стосується БпЛА. Україна перебуває точно у першій трійці держав світу, які виробляють ці засоби, та виробляє вже настільки сучасні, що нині наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії, — зазначив він.

Секретар РНБО зазначив, що саме приватні компанії дуже швидко перелаштовуються на військові рейки та виробляють безпілотники для ЗСУ.

Зараз дивляться

– Велику кількість постачань, які йдуть до Міністерства оборони, роблять саме приватні компанії, — наголосив Данілов.

Крім того, він додав, що першою державою, яка дала “зелене світло” спільній роботі у військово-промисловому комплексі, стала Британія.

– Не всі ще зрозуміли, наскільки важливий та історичний документ був підписаний між державами, — підсумував секретар РНБО.

Читайте також
Латвія збирає коаліцію з передання дронів Україні: приєдналися майже 20 країн
дрон, ЗСУ

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Безпілотники, Війна в Україні, Олексій Данілов
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Чернівцях гурт звинуватив представників ТЦК у викраденні вокаліста – що відомо
мобілізація
В Україні було б корисно дозволити мобілізацію засуджених – заступниця міністра юстиції
військовий квиток, мобілізація
Рівень працевлаштування зріс втричі, гнів змінився на втому: настрої українців
українці
Інакше доведеться залучати війська США: чому Байден і Білий дім підтримують надання допомоги Україні
Джо Байден
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Україна перебуває у трійці лідерів з виробництва БпЛА у світі – Данілов

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь