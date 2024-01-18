Україна перебуває у трійці лідерів з виробництва БпЛА у світі – Данілов
Держави Заходу звертаються до України з пропозиціями співпраці у сфері виробництва безпілотників.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
– Те, що стосується БпЛА. Україна перебуває точно у першій трійці держав світу, які виробляють ці засоби, та виробляє вже настільки сучасні, що нині наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії, — зазначив він.
Секретар РНБО зазначив, що саме приватні компанії дуже швидко перелаштовуються на військові рейки та виробляють безпілотники для ЗСУ.
– Велику кількість постачань, які йдуть до Міністерства оборони, роблять саме приватні компанії, — наголосив Данілов.
Крім того, він додав, що першою державою, яка дала “зелене світло” спільній роботі у військово-промисловому комплексі, стала Британія.
– Не всі ще зрозуміли, наскільки важливий та історичний документ був підписаний між державами, — підсумував секретар РНБО.