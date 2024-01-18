Український БпЛА атакував нафтобазу у Пітері, допомога Франції і поступки Байдена: новини 18 січня

Росія продовжує вести агресивну війну проти України та обстрілювати мирні міста. Так, окупанти завдали удару по Куп’янську Харківської області, внаслідок чого є загибла та поранені. Ситуація на фронті залишається напруженою, проте контрольованою.

У Росії у трьох областях було гучно, зокрема, під ударом опинився нафтотермінал у Ленінградській області. Його атакував безпілотник українського виробництва.

Що відбулося в Україні та світі за добу 18 січня 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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“Бавовна” у Росії

У Московській, Ленінградській та Бєлгородській областях РФ уночі 18 січня гриміли вибухи. Пізніше у Міністерстві оборони Росії повідомили про атаку українських дронів на нафтотермінал у Ленінградській області.

Зокрема, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що нафтобазу у Санкт-Петербурзі атакував український безпілотник.

А у ГУР заявили, що атака безпілотників по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про “нову якість” засобів ураження.

– Ми традиційно не підтверджуємо і не спростовуємо, а просто констатуємо. “Бавовна” була в Ленінградській області і раніше, але цього разу це нова якість “бавовни” – і що стосується географії, і що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербурга і Ленінградської області, – сказали у розвідці.

Обстріл Куп’янська

Близько 08:40 18 січня російські військові завдали удару по Куп’янську Харківської області.

Окупанти влучили в багатоквартирний житловий будинок.

57-річна жінка, опинившись під завалами, загинула миттєво.

Тіло загиблої вилучили рятувальники.

57-річний та 61-річний чоловіки зазнали поранень.

Ситуація на фронті

Російська армія зосереджує основні зусилля на витісненні українських підрозділів із Куп’янського лісу та на захопленні села Синьківка Куп’янського району Харківщини.

Зокрема, ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження.

— Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки, – повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, попри складну обстановку на Куп’янському напрямку, ми тримаємо оборону та нищимо ворога.

Поступки Байдена

Щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики.

Офіційно це ще не підтверджено, відповідні повідомлення з’явилися з боку ЗМІ.

Повідомляється, що у Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Угода повинна бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю.

Готовність Байдена вести переговори з республіканцями говорить про те, що він готовий піти на поступки.

Анонсування допомоги від Франції

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив про постачання близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer щомісяця, починаючи з січня, протягом року.

За його словами, ці снаряди середньої дальності зможуть адаптуватися до літаків радянського класу, як-от МіГ і Су, які використовує Україна.

Він заявив, що його країна постачатиме більше снарядів в Україну та упродовж року щомісяця передаватиме керовані авіабомби.

Схвалення резолюції Європарламентом

Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС.

– Позитивна новина. Прогрес у цій справі насправді блискавичний. Від моменту подання його петиції до ухвалення спільної позиції Європарламенту пройшло лише 10 днів. Тепер хід за країнами-членами ЄС, – написав депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа у Twitter.

Блокування кордону фермерами

Румунські протестувальники заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті.

Як повідомляють митники, рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто.

Терміни проведення блокування наразі невідомі.

– Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі – 607 т/з. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 т/з, на в’їзд – 105 т/з, – повідомляють митники.

У Прикордонній службі України повідомляють, що це вже третій пункт пропуску, який блокують протестувальники.

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