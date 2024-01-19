Дисциплінарні стягнення в ЗСУ: за що і як можуть покарати військовослужбовців

За порушення військової дисципліни чи громадського порядку, а також невиконання або неналежне виконання службових обов’язків на військовослужбовців ЗСУ можуть накладати різні дисциплінарні стягнення, залежно від тяжкості провини. Основним документом, який регулює накладення дисциплінарних стягнень, є Дисциплінарний статут Збройних сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 року №551-ХIV.

Про те, які існують дисциплінарні стягнення, на який термін можуть їх накладати та як оскаржити неправомірне стягнення, Фактам ICTV розповіли: офіцер Збройних сил України, юрист Максим Полішкевич, адвокат АО Legal Strategy Віолета Монастирська та адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Олександр Шевцов.

Які існують дисциплінарні стягнення в ЗСУ

Військова дисципліна є запорукою належного виконання службово-бойових завдань військовослужбовцем та підрозділом в цілому. Під військовою дисципліною розуміється бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених статутами Збройних сил України та іншим законодавством України, зазначив адвокат Олександр Шевцов.

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Станом на сьогодні, відповідно до п. 45 Дисциплінарного статуту, у разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов’язків, порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку, командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення.

Згідно з п. 48, на військовослужбовців можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

Зауваження – найм’якше дисциплінарне стягнення, яке застосовується за незначні правопорушення. Догана – більш суворе дисциплінарне стягнення, яке застосовується за повторне вчинення незначного правопорушення або за вчинення правопорушення середньої тяжкості. Сувора догана – найсуворіше дисциплінарне стягнення, яке застосовується за вчинення правопорушення середньої тяжкості або тяжкого правопорушення. Позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег – дисциплінарне стягнення, яке застосовується до строковиків та курсантів вищих військових навчальних закладів. Попередження про неповну службову відповідність – дисциплінарне стягнення, яке застосовується до військовослужбовців, які не виконують своїх службових обов’язків належним чином (крім строковиків). Пониження в посаді – дисциплінарне стягнення, яке застосовується до військовослужбовців, які не відповідають займаній посаді за своїми службовими якостями. Пониження у військовому званні на один ступінь – дисциплінарне стягнення, яке застосовується до військовослужбовців, які вчинили правопорушення середньої тяжкості або тяжке правопорушення (для сержантського/старшинського та офіцерського складу). Пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського/старшинського складу). Звільнення з військової служби через службову невідповідність (не застосовується до строковиків, військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, а також до військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів). Позбавлення військового звання – найсуворіше дисциплінарне стягнення, яке застосовується до військовослужбовців, які вчинили тяжке правопорушення, а також до військовослужбовців, які були засуджені до позбавлення волі на строк не менше трьох років.

На який термін накладається дисциплінарне стягнення та які наслідки воно передбачає

За словами Віолети Монастирської, строк дії дисциплінарних стягнень також регулюється Дисциплінарним статутом ЗСУ і становить:

зауваження – один місяць;

– Командир письмово повідомляє військовослужбовця про порушення військової дисципліни. Зауваження не передбачає фінансового покарання, – зазначила Віолета Монастирська.

догана – два місяці;

сувора догана – три місяці;

позбавлення чергового звільнення – до дня відбуття військовослужбовцем строкової військової служби або закінчення навчання курсантом вищого військового навчального закладу;

попередження про неповну службову відповідність – шість місяців;

пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду – один рік.

– Відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення, після накладання таких дисциплінарних стягнень щомісячні премії військовослужбовцям не виплачуються взагалі за той місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, – зазначила Віолета Монастирська.

Адвокат також зауважила, що після закінчення строку дії або скасування стягнення, що передбачає пониження у посаді та/або військовому званні, відновлення на посаді або у військовому званні не передбачено.

Дія дисциплінарного стягнення розпочинається з дня його оголошення військовослужбовцю особисто, шляхом ознайомлення з відповідним письмовим наказом, або усно на нараді чи перед строєм військовослужбовців, пояснив Олександр Шевцов.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до військовослужбовця не можуть бути застосовані заохочення, крім заохочення у вигляді зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.

За словами Максима Полішкевича, більшість таких стягнень не мають істотного значення для мобілізованих військовослужбовців, які не планують будувати кар’єру в Збройних силах України. Проте є й такі, що мають по собі фінансові наслідки. Так, якщо військовослужбовець отримав догану, то він отримає 90% премії, а не 100%. Сувора догана – 80% премії. Дві суворі догани – 60%. Три – 50%.

— Але є більш істотний механізм дисциплінарного впливу. Йдеться про позбавлення додаткової винагороди та повне позбавлення премії за місяць. Найбільше б’є по кишені військовослужбовців саме позбавлення додаткової винагороди. Вона для різних військових становить 30, 50 та 100 тис. грн на місяць, – пояснив юрист.

Позбавлення винагород і премій регулюється Наказом Міноборони №260 від 07.06.2018 р. Командир має право прийняти рішення про позбавлення додаткової винагороди в таких випадках:

вживання алкоголю;

невиконання наказу;

самовільне залишення частини;

навмисне завдання шкоди своєму здоров’ю та ін.

Хто може накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовця ЗСУ

Адвокат Олександр Шевцов пояснив, що права командирів щодо накладення дисциплінарних стягнень залежать від посади військовослужбовця, тяжкості дисциплінарної провини та виду стягнення, яке відповідає провині.

Так, командири усіх рівнів, починаючи з командира відділення, мають право застосовувати до підлеглих стягнення у вигляді зауваження, догани, суворої догани та позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини. Більш суворі покарання застосовуються командиром батальйону, бригади (полку, корабля 1 рангу), командиром корпусу, а також командувачем військ оперативного командування, командувачем окремого роду військ (сил) Збройних сил України.

Віолета Монастирська розповіла, що перед тим як буде накладено дисциплінарне стягнення, командир може провести службове розслідування, щоб з’ясувати ступінь провини та причини й умови, що сприяли вчиненню правопорушення.

Термін проведення розслідування становить один місяць і за потреби може бути подовжений, але не більше ніж на 30 днів.

Крім того, існують обмеження термінів, коли можуть накладатися дисциплінарні стягення:

не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командирові стало відомо про правопорушення;

протягом місяця від дня закінчення службового розслідування;

не пізніше ніж за шість місяців з дня виявлення правопорушення.

Також статутом заборонено:

накладати кілька дисциплінарних стягнень за одне правопорушення;

накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу без встановлення безпосередньо винних осіб.

Водночас старші командири можуть скасовувати дисциплінарні стягнення, які наклали молодші командири, або навпаки – змінити їх на більш суворі, якщо це відповідає тяжкості скоєного правопорушення.

Чи можна оскаржити дисциплінарне стягнення та як це зробити у 2024 році

Адвокат Віолета Монастирська зазначає, що відповідно до розділу Дисциплінарного статуту Збройних сил України Пропозиції, заяви та скарги, усі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі:

прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

Заяву чи скаргу з інших питань службової діяльності військовослужбовець подає безпосередньому командирові тієї посадової особи, дії якої він оскаржує.

Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи особі, яка розглядає скаргу;

звернутися з вимогою залучити до розгляду скарги свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх надання вимагав той, хто розглядає скаргу;

бути присутнім під час розгляду справи;

одержати письмову відповідь про результати розгляду;

ознайомитися з матеріалами перевірки скарги;

оскаржити прийняте за їх скаргою рішення в суді;

вимагати відшкодування завданих їм збитків у встановленому законом порядку.

Заборонено подавати скаргу під час:

бойового чергування:

перебування у строю (крім скарг, поданих під час опитування військовослужбовців);

перебування на варті;

добового наряду;

навчальних занять.

Однак, на практиці оскаржити дисциплінарне стягнення досить нелегко, попереджає юрист Максим Полішкевич.

– Здебільшого складнощі виникають через страх та відносини прямої підпорядкованості. Тому часто військовослужбовці вдаються до оскаржень лише після переведення до іншої військової частини або після звільнення з лав ЗСУ, — пояснює юрист.

За словами Максима Полішкевича, питання навіть імовірного пропуску строку на оскарження зазвичай нівелюється тим, що військова частина найчастіше не доводить у встановленому порядку наказ до військовослужбовця. Але навіть, якщо наказ таки довели до відома військового, то це не означає, що в подальшому він чи вона не зможе обґрунтувати поважність пропуску строку самим фактом перебування на військовій службі.

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