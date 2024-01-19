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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Корвет Тарантул у Севастополі могли підбити дрони наприкінці 2023 року –  ISW

Вибухи Крим, бавовна
Фото: Факти ICTV

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що корвет типу Тарантул, який виявив у Графській бухті Севастополя партизанський рух Атеш, згідно із супутниковими знімками, міг затонути між 28 і 31 грудня 2023 року.

– Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу Тарантул поблизу Севастополя, – зауважують вони.

В ISW нагадали, що окупаційний режим в Криму повідомляв про нібито відбиття атаки українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю 28 і 30 грудня.

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– Це підтвердження раніше неврахованого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж досі підтверджували відкриті джерела, – наголошують аналітики.

В Інституті вивчення війни додали, що влітку 2023 року Сили оборони України також завдали успішного удару по Чорноморському флоту РФ, що змусило окупантів відвести кораблі від головної бази в Севастополі.

18 січня представники партизанського руху Атеш виявили у тимчасово окупованому Севастополі  потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул, який росіяни вкрали ще у 2014 році. Вони вважають, що судно кілька тижнів тому могли підбити морські дрони.

Удари по Севастополю 28 та 30 грудня

28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Тоді у Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці та заявили про нібито збиття двох дронів. А 30 грудня там знову була серія вибухів. Окупанти запевнили у знищенні надводного безпілотника зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту РФ.

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Джерело: ISW
атака дронами, Війна в Україні, Кораблі, Крим, Російська агресія, Севастополь, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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