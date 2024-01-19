Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що корвет типу Тарантул, який виявив у Графській бухті Севастополя партизанський рух Атеш, згідно із супутниковими знімками, міг затонути між 28 і 31 грудня 2023 року.

– Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу Тарантул поблизу Севастополя, – зауважують вони.

В ISW нагадали, що окупаційний режим в Криму повідомляв про нібито відбиття атаки українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю 28 і 30 грудня.

Зараз дивляться

– Це підтвердження раніше неврахованого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж досі підтверджували відкриті джерела, – наголошують аналітики.

В Інституті вивчення війни додали, що влітку 2023 року Сили оборони України також завдали успішного удару по Чорноморському флоту РФ, що змусило окупантів відвести кораблі від головної бази в Севастополі.

18 січня представники партизанського руху Атеш виявили у тимчасово окупованому Севастополі потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул, який росіяни вкрали ще у 2014 році. Вони вважають, що судно кілька тижнів тому могли підбити морські дрони.

Удари по Севастополю 28 та 30 грудня

28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Тоді у Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці та заявили про нібито збиття двох дронів. А 30 грудня там знову була серія вибухів. Окупанти запевнили у знищенні надводного безпілотника зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту РФ.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.