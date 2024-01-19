Обстріл Херсону та можливість мобілізації засуджених: головні події ночі 19 січня

Минулої доби авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Миколаївка, Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Херсон вночі обстрілювали з артилерії

У Херсоні після 2-ї ночі лунали вибухи. Ворог знову обстрілював місто з артилерії. Били з окупованого лівого берега.

Зараз дивляться

Мобілізація засуджених

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що Україна має прискоритися у питанні мобілізації ув’язнених чи засуджених громадян. Після початку повномасштабної війни були тисячі звернень від людей, які хотіли приєднатися до Сил оборони України, проте чинне законодавство забороняє мобілізувати людей з судимістю.

Переговори з Німеччиною для повернення громадян додому

Україна розпочала переговори з представниками Німеччини для подальшого повернення наших громадян на батьківщину. Країни ЄС докладають багато зусиль, щоб інтегрувати українців, проте не маніпулюють питанням повернення їх додому.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка під час дискусії Порятунок українців рятує Україну – людський капітал у війні та воєнній економіці у Давосі.

За його словами, розробляється рішення, яке заохотить українців повернутися. Можна запропонувати інфраструктурні рішення, надати житло, робочі місця. Німецька сторона може скерувати частину допомоги, яку вона надає біженцям, щоб вони поверталися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.