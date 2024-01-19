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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ після втрати трьох Су-34 поблизу Кринок більше використовує Шахеди – експерт

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Росіяни після втрати трьох бомбардувальників Су-34 стали менше використовувати авіацію в районі Кринок на лівому березі Дніпра.

Про це РБК-Україна повідомив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, окупанти постійно б’ють із мінометів та артилерії, а також активно використовують ударні дрони Шахед.

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Безпілотники Шахед при заявленій дальності не менше ніж 1 тис. км зазвичай атакують об’єкти вглиб території України. А тому дивно, що їх почали використовувати для ударів по прифронтовій зоні.

– Їм важливо тримати наших захисників під тиском, і вони свідомо йдуть на такі ресурсні витрати. Бомбардувальну авіацію підняти в повітря не можуть, тому що не знають, де розташований наш відомий “блукаючий” комплекс ППО типу Patriot, і змушені використовувати далекобійні безпілотники, – повідомив експерт.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни намагаються з’ясувати, чим українські захисники збили одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 22 грудня.

24 грудня 2023 року повідомлялося, що на Маріупольському напрямку українські військові знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.

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су-34

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, літаки РФ, Херсонська область, Шахеди
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