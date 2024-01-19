Тимчасовий захист для українців у Польщі ще не продовжили: що відомо

Продовження посвідок про тимчасовий захист у Польщі до 4 березня 2025 року не стосується українців, а поширюється лише на громадян третіх країн, які легально проживали в Україні на момент початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Посольство України у Польщі.

– Відповідно до інформації, що розміщена на офіційній сторінці Управління у Справах іноземців, продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом (увага – не PESEL UKR) не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України (PESEL зі статусом UKR)! – інформує відомство.

Уточнюється, що довідки про користування тимчасовим захистом видавалися громадянам третіх країн, що на момент початку повномасштабного вторгнення легально проживали на території України, і прибули до Польщі, втікаючи від воєнних дій.

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Зазначається, що громадяни України, що отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року.

Як повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna, уряд Польщі працює над поправкою до спецзакону, яка передбачає продовження терміну перебування українських біженців до 4 березня 2025 року. Її буде подано до Сейму найближчими тижнями.

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