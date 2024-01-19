Ускладнить логістику окупантів: ГУР про наслідки атаки на нафтобазу в Клинцях

Нафтобаза у Клинцях Брянської області Росії, де сьогодні сталася пожежа, забезпечує пальним окупаційні війська, відповідно, це ускладнить логістику росіян.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи наслідки чергової так званої бавовни в Росії.

– Гарний гуркіт сьогодні. Регулярно такі події трапляються на об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли йдеться про нафтобазу, яка задіяна в постачанні окупаційного корпусу паливно-мастильними матеріаліми, це ускладнює логістику окупантів, зриває графіки постачання та забезпечення, відповідно, збільшує час та простір для маневрів наших захисників, – пояснив розвідник.

Говорячи про реакцію росіян, які кажуть, що до них прилітають українські безпілотники, долаючи 900 км, Юсов наголосив, що ГУР не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, проте зауважив, що наші дрони ” можуть долати і не такі відстані”.

Зараз дивляться

– Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна, до Шойгу, до Герасімова – до людей, які продовжують геноцидну війну проти України. Було б дивно, якби усі ці події не мали наслідків для військових об’ктів на території РФ, – додав він.

За його словами, місцеве населення просто починає розуміти, що реальність і пропаганда дуже різняться і такі наслідки російського вторгнення в Україну вони спостерігатимуть і надалі.

Пожежа на нафтобазі в Клинцях

19 січня Брянську область Росії атакував безпілотник, який нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби. Однак потім мережу заполонили фото та відео масштабної пожежі на нафтобазі в Клинцях.

Зайнялися чотири резервуари з пальним. Місцевий губернатор Олександр Богомаз запевнив, що постраждалих немає.

Крім того, за даними ЗМІ, 19 січня безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод, що в російському Котовську. Наслідки атаки ще з’ясовують.

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