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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Випробування лазерної зброї, атака дронів по нафтобазі і пороховому заводу в РФ: новини 19 січня

Випробування лазерної зброї, атака дронів по нафтобазі і пороховому заводу в РФ: новини 19 січня
Фото: Факти ICTV

Нафтобазу в Клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод в Котовську, що в РФ, атакували безпілотниками. У Польщі сталася автокатастрофа за участю автобуса, в якому перебували громадяни України.

Конгрес США направив президенту Джо Байдену на підпис законопроєкт, щоб запобігти частковому зупиненню роботи урядових установ. Велика Британія провела перше успішне випробування системи лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire.

Що відбулося в Україні та світі за добу 19 січня 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Пожежа на нафтобазі в Клинцях

У ніч на 19 січня Брянську область Росії атакував безпілотник, який нібито придушили засобами РЕБ. Проте пізніше стало відомо, що спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі в Клинцях.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пояснив, що ця база забезпечує пальним окупаційні війська, тому це допоможе ускладнити логістику російської армії.

дрон безпілотники

Фото: Факти ICTV

Атака по Тамбовському пороховому заводу

У російському Котовську безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод. У країні-агресові стверджують, що дрон нібито впав на майданчик біля цеху № 3 зі змішування порохів. Персонал заводу евакуювали з міркувань безпеки.

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Випробування лазерної зброї, атака дронів по нафтобазі і пороховому заводу в РФ: новини 19 січня

ДТП з українцями у Польщі

У Польщі біля населеного пункту Вишніце сталася аварія на дорозі за участю автобуса, в якому перебували громадяни України. У Міністерстві закордонних справ заявили, що незначні травми мають двоє українців.

За даними журналістів, 63-річний водій автобуса, який перевозив 26 пасажирів, на повороті не впорався з керуванням, і автобус занесло. Загалом повідомляється про трьох постраждалих.

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Законопроєкт щодо фінансування уряду США

Конгрес США направив президенту Джо Байдену на підпис законопроєкт, щоб запобігти частковому зупиненню роботи урядових установ. За документ встигли проголосувати лише за один день до шатдауну, який мав настати 20 січня.

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Випробування лазерної зброї DragonFire

У Великій Британії заявили про проведення першого успішного випробування системи лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire проти повітряних цілей на полігоні у Шотландії. Там вважають, що це посилить армію та зменшить залежність від дорогих компонентів.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 19 січня 2024 року

Фото: Уряд Великої Британії

Обговорення нового пакету санкцій ЄС проти РФ

В Європейському Союзі розпочали обговорення нового пакету санкцій проти РФ, який планують затвердити до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Згідно з повідомленням журналістів, новий пакет може містити додаткові торговельні обмеження та припинення подальшої здатності Москви обходити санкції як через треті країни, так і через компанії в ЄС.

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Ситуація на кордоні з Румунією

На кордоні України та Румунії фермери припинили блокування руху вантажного транспорту в пункті пропуску Вікову-де-Сус. За даними Держприкордонслужби, тепер всі транспортні засоби пропускають у звичайному режимі.

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