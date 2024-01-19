Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 920 окупантів та 35 ББМ ‒ Генштаб
Упродовж доби українські захисники ліквідували 920 російських окупантів.
Таким чином на 695-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 374,5 тис.
Втрати РФ на 19 січня 2024
- особового складу ‒ близько 374 520 (+920),
- танків ‒ 6 167 (+20),
- бойових броньованих машин ‒ 11 445 (+35),
- артилерійських систем – 8 854 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 966,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 654 (+1),
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 929 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 818,
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37),
- спеціальної техніки ‒ 1 384 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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