Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 920 окупантів та 35 ББМ ‒ Генштаб

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 920 російських окупантів.

Таким чином на 695-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 374,5 тис.

Втрати РФ на 19 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 374 520 (+920),
  • танків ‒ 6 167 (+20),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 445 (+35),
  • артилерійських систем – 8 854 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 966,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 654 (+1),
  • літаків – 331,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 929 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 818,
  • кораблів (катерів) ‒ 23,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37),
  • спеціальної техніки ‒ 1 384 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Протикорабельна ракета П-35: особливості та технічні характеристики
ракета П-35
До другої річниці вторгнення: в ЄС почали обговорення нового пакету санкцій проти РФ
Санкції проти Росії
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Населенню на Заході слід готуватися до війни з Росією – адмірал НАТО
Роб Бауер
Як українцям отримати візу в Канаду 2024: які документи необхідні
канада

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь