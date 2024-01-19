ЗСУ за добу знищили 920 окупантів та 35 ББМ ‒ Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 920 російських окупантів.

Таким чином на 695-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 374,5 тис.

Втрати РФ на 19 січня 2024

особового складу ‒ близько 374 520 (+920),

танків ‒ 6 167 (+20),

бойових броньованих машин ‒ 11 445 (+35),

артилерійських систем – 8 854 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 966,

засобів протиповітряної оборони ‒ 654 (+1),

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 929 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 818,

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37),

спеціальної техніки ‒ 1 384 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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