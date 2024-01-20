Атака дронів, мінування ЗАЕС, розблокування КПП з Румунією: новини 20 січня

Російські окупанти намагалися атакувати ударними дронами Україну. Частину з них вдалося знищити силам ППО, інші – не досягли цілей.

Водночас відбулася атака безпілотника по Брянській області Росії. Там вже другу добу не можуть ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі в Клинцях.

На Запорізькій атомній електростанції росіяни знову встановили міни по периметру, в буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об’єкта. У МАГАТЕ заявили, що це не відповідає стандартам безпеки.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 20 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Нічна атака дронів по Україні

У ніч на 20 січня російські окупанти намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе Shahed. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що війська РФ застосували сім безпілотників.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили чотири російські дрони, а інші три безпілотники не досягли цілей, пояснили у Повітряних силах.

Атака БПЛА в російських Клинцях

Брянську область Росії було атаковано безпілотником. Його нібито збили над Клинцівським районом, де другу добу екстрені служби не можуть ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі в Клинцях.

Мінування Запорізької АЕС

По периметру Запорізької АЕС російські окупанти встановили міни, які раніше виявили та прибрали експерти МАГАТЕ у листопаді 2023 року.

Проте міни знову з’явилися на Запорізькій АЕС у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об’єкта, відзвітував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пояснив, що наявність мін не відповідає стандартам безпеки.

Розблокування пунктів пропуску з Румунією

На кордоні з Україною зі сторони Румунії розблокували для руху вантажівок всі пункти пропуску. У Держприкордонслужбі зазначають, що транспорт може перетинати кордон не лише в КПП Вікову-де-Сус – Красноїльськ, Порубне – Сірет, а й Дякове – Халмеу.

Готовність Taurus поповнити запаси ракет ЗСУ

Німецька компанія Taurus Systems GmbH оголосила про готовність швидко поповнити запаси далекобійних ракет Taurus, якщо буде затверджено рішення про постачання Збройним силам України.

Анонс зустрічі прем’єрів України і Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з очільником українського уряду Денисом Шмигалем в Ужгороді 24 січня.

Фіцо відзначився скандальними антиукраїнськими заявами. Він стверджує, що оголосить прем’єр-міністру Шмигалю, що Словаччина не підтримає членство України в НАТО.

Словацький політик також натякнув, що Україні нібито доведеться піти на територіальні “поступки” Росії.

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