Карта бойових дій на 20 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення.

Такі дані станом на 20 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 20 січня 2024 року

Ситуація в Україні на 20 січня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак – у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки загарбників поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Збройні сили України стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж минулої доби відбили 14 атак армії РФ у районі Авдіївки та ще 19 атак – південніше Тоненького, Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Упродовж минулої доби противник здійснив 10 невдалих штурмів позицій українських військ.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 20 січня 2024

особового складу ‒ близько 375 270 (+750),

танків ‒ 6 171 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10),

артилерійських систем – 8 868 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 967 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 654,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5),

крилатих ракет ‒ 1 818,

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17),

спеціальної техніки ‒ 1 389 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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