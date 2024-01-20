Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 750 окупантів та 14 артсистем: втрати РФ на 20 січня
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 750 російських окупантів.
Отже, на 696-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 375 тис.
Втрати РФ на 20 січня 2024
- особового складу ‒ близько 375 270 (+750),
- танків ‒ 6 171 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10),
- артилерійських систем – 8 868 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 967 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 654,
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1 818,
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17),
- спеціальної техніки ‒ 1 389 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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