Мінус 750 окупантів та 14 артсистем: втрати РФ на 20 січня

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 750 російських окупантів.

Отже, на 696-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 375 тис.

Втрати РФ на 20 січня 2024

особового складу ‒ близько 375 270 (+750),

танків ‒ 6 171 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10),

артилерійських систем – 8 868 (+14),

реактивних систем залпового вогню – 967 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 654,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5),

крилатих ракет ‒ 1 818,

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17),

спеціальної техніки ‒ 1 389 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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