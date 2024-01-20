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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 750 окупантів та 14 артсистем: втрати РФ на 20 січня

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 750 російських окупантів.

Отже, на 696-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 375 тис.

Втрати РФ на 20 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 375 270 (+750),
  • танків ‒ 6 171 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10),
  • артилерійських систем – 8 868 (+14),
  • реактивних систем залпового вогню – 967 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 654,
  • літаків – 331,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1 818,
  • кораблів (катерів) ‒ 23,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 1 389 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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