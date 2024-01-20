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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024: аналітики назвали три умови

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За Україною залишаються високі шанси прориву на полі бою, тож неможливо виключати, що вже 2024 року війна з Російською Федерацією закінчиться на умовах Києва.

Такої думки дійшли аналітики вашингтонського центру Atlantic Council.

Вони наголосили, що для такого результату мають бути дотримані такі умови:

Зараз дивляться
  • західні союзники своєчасно надають Україні необхідні типи озброєння;
  • військове керівництво України знаходить інноваційні рішення на фронті;
  • російська армія повинна й надалі демонструвати низьку ефективність – через погану підготовку, низький бойовий дух і недостатнє постачання.

Нагадаємо, за словами голови зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, угода про співробітництво в галузі безпеки, підписана Україною з Великою Британією 12 січня, ознаменувала собою глибоке зрушення у підході Заходу до уявлень імперської Росії про її нібито сфери впливу.

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Війна в Україні, військова допомога
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