60 боїв з початку доби: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Купʼянському напрямках, а також на Півдні нашої держави.

Про це у своєму традиційному відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв.

Зараз дивляться

– Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь нашої держави. Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари, – зазначив президент.

Удари РФ по мирних містах України

За один цей день РФ обстріляла понад сто міст, містечок, українських сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини до Сумщини, а також на Миколаївщині, Кіровоградщині тощо.

– Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких. За весь цей терор Росія буде відповідати – повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей, – сказав голова держави.

Зеленський наголосив, що саме тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях – на індивідуальному та на рівні всієї держави-терориста.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.