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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

760 окупантів, 10 танків та 11 ББМ: втрати РФ за добу

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ ліквідували 750 російських окупантів. Втрати особового складу РФ у війні проти України сягнули 376 030.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Втрати Росії на 21 січня 2024 року

  • особового складу ‒ близьк 376030 (+760) осіб,
  • танків ‒ 6181 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
  • артилерійських систем – 8875 (+7) од,
  • РСЗВ – 968 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 655 (+1) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 1818 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1392 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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