Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
760 окупантів, 10 танків та 11 ББМ: втрати РФ за добу
За минулу добу ЗСУ ліквідували 750 російських окупантів. Втрати особового складу РФ у війні проти України сягнули 376 030.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Втрати Росії на 21 січня 2024 року
- особового складу ‒ близьк 376030 (+760) осіб,
- танків ‒ 6181 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
- артилерійських систем – 8875 (+7) од,
- РСЗВ – 968 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 655 (+1) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 1392 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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