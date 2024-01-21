760 окупантів, 10 танків та 11 ББМ: втрати РФ за добу

За минулу добу ЗСУ ліквідували 750 російських окупантів. Втрати особового складу РФ у війні проти України сягнули 376 030.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Втрати Росії на 21 січня 2024 року

особового складу ‒ близьк 376030 (+760) осіб,

танків ‒ 6181 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,

артилерійських систем – 8875 (+7) од,

РСЗВ – 968 (+1) од,

засобів ППО ‒ 655 (+1) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),

крилатих ракет ‒ 1818 (+0),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 1392 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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