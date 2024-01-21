Атака на морський термінал заводу Новатек РФ та обстріл Курахового: головні новини 21 січня

Росія 21 січня вкотре атакувала Донецьку область, зокрема, Курахове та Костянтинівку. Також у Севастополі лунали вибухи – ворог повідомляв, що сили ППО збили повітряну ціль над акваторією.

Ситуація фронті змінюється, так, на Харківщині українські військові відійшли з Крохмального. Однак, за словами українського командування, ці кількасот метрів, які росіяни захопили, не мають жодного значення.

Крім того, у Росії дрони атакували одразу декілька регіонів та вразили термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області, а також одне з найбільших підприємств оборонної промисловості РФ у Тулі.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 21 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Заява Зеленського про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що на сьогодні не бачить потреби мобілізувати до 500 тис. чоловіків.

– Не тому, що мені хочеться зараз комусь сподобатись. Просто це людські життя, по-друге, є відповідні дії і операції. І третє – я хотів би вам сказати, що це ще й гроші. Як би хто не ставився, але всі ці фінанси точно приходять не від партнерів. Це витрати з українського бюджету, – пояснив президент.

Водночас голова держави вважає, що справедливо замінити тих військових, які давно захищають Україну.

Захоплення Крохмального на Харківщині

РФ захопила Крохмальне на Харківщині, ЗСУ відійшли на більш підготовлені позиції.

Однак, за словами речника командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, ці кількасот метрів, які росіяни забрали, не мають жодного значення.

Він зазначив, що загроз для сусідніх підрозділів це не становить. На його думку, захоплення населеного пункту – тимчасове явище.

– Лінія фронту щоденно зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 метрів, нам це не потрібно. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу приносити як Піррову, щоб показати, чому лише протягом січня вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності стратегічного угрупування Хортиця, – додав Фітьо.

Обстріл Курахового

Росія обстріляла місто Курахове Донецької області. У результаті атаки РФ загинула одна людина, ще одна – дістала поранення.

– Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо, – повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що країна-агресор атакувала місто із реактивної системи залпового вогню Град.

Удар по Костянтинівці

Вночі 21 січня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300.

У результаті атаки частково зруйнована школа, пошкоджені будівлі дитячого садка, магазину та вісім приватних будинків.

Атака дронів на РФ

У ніч на неділю, 21 січня, внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ. Як з’ясувалося пізніше, пожежа була наслідком спецоперації Служби безпеки України.

– Нафтовий термінал Усть-Луга Ойл в Ленінградській області – важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють пальне, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику пального для військових РФ, – пояснив співрозмовник.

У Bloomberg пишуть, що морський термінал заводу Новатек припинив роботу внаслідок сьогоднішньої атаки дронів СБУ. Кажуть, було також повністю припинено відвантаження нафти на танкери.

Крім того, в той же час дрони атакували Тульську, Орловську та Смоленську області РФ. Зокрема, у Тулі був уражений завод Щегловський вал, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії.

Там збирають зенітно-ракетні комплекси Панцир-С і Панцир-С1, які призначені для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів.

Вибухи у Севастополі

Вдень 21 січня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що військові РФ нібито відбили атаку ЗСУ – сили ППО знищили повітряну ціль над акваторією.

– Усі служби приведені в стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя наразі не фіксує пошкодження інфраструктури, – писав він.

Загроза з Чорного моря

РФ збільшила кількість ракетоносіїв до двох у Чорному морі. Наразі загальний залп становить до 16 ракет Калібр.

– До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв – до 16 Калібрів, – повідомили у Силах оборони півдня України.

Авіакатастрофа в Афганістані

На північному сході Афганістану впав російський приватний літак Falcon 10, який летів до Москви. На його борту перебували шестеро людей. З них двоє були громадянами Росії.

Літак належить російській компанії Атлетик Груп. Наразі відомо, що четверо людей вижили, ще двох – шукають рятувальники.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

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