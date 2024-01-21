Окупанти хочуть оточити Новомихайлівку, а ЗСУ глушать ракети РЕБами: останні події з фронту за тиждень

Цього тижня окупанти почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed уздовж лінії фронту замість тактичної авіації.

Авдіївку стали активно закидати авіабомбами, а на Марʼїнському напрямку ворог намагається оточити Новомихайлівку.

Тим часом ЗСУ під час однієї з чергових масованих повітряних атак знешкодили понад 20 цілей засобами РЕБ.

Зараз дивляться

А вночі 17 січня під час відбиття атаки дронів українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони.

Про збиття А-50 та Іл-22 в Азовському морі та цифровізацію ЗСУ Факти ICTV ексклюзивно поговорили з політичним консультантом, керівником Центру військово-правових досліджень та експертом ГО Центр оборонних стратегій Олександром Мусієнком.

Про останні події з фронту читайте в ексклюзивному інтерв’ю Фактів ICTV.

Shahed замість авіації

Як збиття А-50 та Іл-22 вплинуло на зміну тактики ворога

ЗСУ застосували РЕБ і гібридні системи ППО під час ракетної атаки

Ситуація під Авдіївкою

Ситуація біля Марʼїнки

Крим готується до міських боїв

Цифровізація ЗСУ

Shahed замість авіації

Днями керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що у ніч проти четверга ворог нетипово використовував ударні дрони Shahed уздовж лінії фронту.

– Це може свідчити про певну нестачу артилерії та намагання компенсувати в такий спосіб або замінити тактичну авіацію, – припустила вона.

Насправді є декілька причин, чому окупанти почали частіше застосовувати безпілотники уздовж лінії фронту:

по-перше , модернізовані безпілотники не можуть літати на велику дальність;

, модернізовані безпілотники не можуть літати на велику дальність; по-друге , так окупанти намагаються компенсувати нестачу інших засобів ураження;

, так окупанти намагаються компенсувати нестачу інших засобів ураження; по-третє, ЗСУ вдалося відігнати авіацію ворога.

– ЗСУ завдають ударів по російській артилерії досить-таки непогано. Що стосується авіації, то дійсно вдається відганяти російські літаки. Авіабомби, які вони застосовують, не надто точні, тому доводиться шукати інші способи ураження, – зазначає Мусієнко.

Як збиття А-50 та Іл-22 вплинуло на зміну тактики ворога

Увечері 14 січня ЗСУ збили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ) і підбили літак-командний пункт Іл-22.

На думку експерта, це величезне досягнення наший військових, що на деякий час змусило окупантів зменшити радіус польотів.

– Це має увійти в історію російсько-української війни, але ворог змінив плани лише на добу. Десь протягом доби ці літаки не вилітали в районі Чорного та Азовського морів. Потім вони знову зʼявилися, як літаки ДРЛВ, так і Іл-22, що виконують завдання та продовжують польоти. Вочевидь наші спроможності зросли, тому я не виключаю повторення таких випадків, – сказав експерт.

Мусієнко зазначив, що літаків А-50 у Росії залишилося всього вісім одиниць. Але, на жаль, це суттєво не вплинуло на їхні можливості завдавати ударів по території України.

ЗСУ застосували РЕБ і гібридні системи ППО під час ракетної атаки

Уночі проти 13 січня російська армія для удару по Україні застосувала крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники.

На ранок у Повітряних силах заявили, що понад 20 повітряних цілей були знешкоджені засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби).

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, Україна здійснила ривок у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби.

– Я вважаю, що засоби РЕБ відіграли важливу роль і у знищенні літаків А-50 та Іл-22, і зараз тут. Я це, до речі, повʼязую з тим що ГУР вдалося хакнути деякі російські архіви й отримати доступ до документів, які стосуються їхніх можливостей і технічного оснащення та характеристик тих чи інших видів озброєння, зокрема й ракет, які Росія застосовує проти України, що дало можливість знайти слабкі місця і застосувати РЕБи, – сказав він.

Завдання систем РЕБ – розірвати зʼєднання ракети з супутником і зробити так, щоб відвести ракету від місця, куди вона мала влучити.

Повне інтерв’ю з Олександром Мусієнком – дивіться на відео нижче.

– Дуже просто, пояснюю. Ракета летить на Харків. Завдання – зробити так, щоб вона впала за 10 кілометрів до Харкова, десь у полі. До речі, так ворог експериментував, коли вони чинили перешкоди для наших HIMARS. Метою було збити GPS-систему, де в чому вони мали успіхи, та потім ми цю ситуацію виправили, – наголосив Мусієнко.

Ще одне досягнення ЗСУ на цьому тижні – гібридні системи ППО.

Міністр із питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін на форумі у Давосі заявив, що вночі 17 січня під час відбиття нічної атаки російських безпілотників українські військові вперше застосували гібридні системи протиповітряної оборони та збили один із безпілотників Shahed.

Ситуація під Авдіївкою

Ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ та захопити Авдіївку.

Цього тижня ворог посилив там атаки авіабомбами. Так окупанти намагаються компенсувати нестачу бронетехніки.

– Такі удари становлять серйозні загрози, але мають низьку ефективність. Я б сказав, що чи не більші загрози зараз становлять їхні FPV-дрони чи ZALA Lancet, – додав експерт.

Ситуація біля Марʼїнки

Мусієнко зазначає, що біля Марʼїнки окупанти намагаються з північного та південного флангів взяти у кліщі село Новомихайлівка.

– Це класична тактика російських військ, яка була помітна з Бахмутського напрямку й не тільки. Тактика ось цих малих кліщів, коли вони намагаються не прямо йти, а обходити з флангів. З погляду воєнної науки вони діють логічно, але абсолютно прогнозовано, – сказав він.

Експерт зазначив, коли не змінюється тактика, стає легко передбачити подальші дії ворога. Саме тому їм не вдалося оточити Авдіївку у жовтні минулого року, бо українська розвідка змогла спрогнозувати дії армії РФ і не допустити захоплення цього населеного пункту.

Крим готується до міських боїв

Цього тижня партизани у тимчасово окупованому Криму зафіксували підготовку окупантів до міських боїв у Євпаторії.

Фортифікації будують навколо міста та його меж. Будівництво йде уздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, уздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав, і цьому є просте пояснення, каже Мусієнко.

– Бо це єдине місце, де вдалося провести десантування з моря доволі таки ефективно, це відбулося під час Кримської війни 1854 року, коли англійці, французи й Османська імперія висадилися в районі Євпаторії і пішли на Севастополь, – розповідає керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому Росія реально оцінює ризики й побоюється що західні партнери можуть допомогти Україні у битві за Крим.

Цифровізація ЗСУ

У Міноборони України повідомили, що розміщуватимуть ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, коментуючи питання цифровізації армії.

Щодо створення реєстру військовозобов’язаних, резервістів і призовників Оберіг, то вона зазначила, що ухвалений закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних.

Це дасть змогу наповнювати Оберіг за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії, зайвих довідок і ксероксів.

Мусієнко зауважує, що в руках ворога ця система може стати зброєю, втім Україні зараз допомагають Британія, Естонія, Фінляндія та інші країни у гарантуванні нашої кібербезпеки.

Що стосується реєстру Оберіг, треба шукати таке рішення, яке б виключило доступ до персональних даних сторонніх людей. Тому тут потрібні максимально надійні рішення, наголошує експерт.

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