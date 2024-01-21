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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Примушують місцевих здавати кров: окупанти мають великі втрати на Запоріжжі

Примушують місцевих здавати кров: окупанти мають великі втрати на Запоріжжі
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованих територіях загарбники через великі втрати на фронті намагаються збільшити банк крові.

Про це повідомляє Центр национального сопротивления.

– Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях, – інформує відомство.

Окупанти примушують цивільних здавати кров

Так, на тимчасово захоплених територіях Запоріжської області окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для “добровільної” здачі крові. Це повязано з великими втратами ворога на Запорізькому напрямку.

Зараз дивляться

– Зауважимо, що примушування до здачі крові є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права з боку окупантів, – йдеться у повідомленні ЦНС.

До речі, за минулу добу ЗСУ ліквідували 750 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Запоріжжя
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