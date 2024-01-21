Примушують місцевих здавати кров: окупанти мають великі втрати на Запоріжжі
На тимчасово окупованих територіях загарбники через великі втрати на фронті намагаються збільшити банк крові.
Про це повідомляє Центр национального сопротивления.
– Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях, – інформує відомство.
Окупанти примушують цивільних здавати кров
Так, на тимчасово захоплених територіях Запоріжської області окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для “добровільної” здачі крові. Це повязано з великими втратами ворога на Запорізькому напрямку.
– Зауважимо, що примушування до здачі крові є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права з боку окупантів, – йдеться у повідомленні ЦНС.
До речі, за минулу добу ЗСУ ліквідували 750 російських окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.