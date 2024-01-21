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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ посилила наступ, але зазнає великих втрат – британська розвідка

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни активізували наступ на всіх напрямках фронту, водночас різко збільшились їхні втрати.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

19 січня 2024 року Генштаб України заявив, що кількість російських обстрілів на лінії фронту збільшилася на 27% порівняно з попередньою добою.

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Додаткові дані українського Генерального штабу, що порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попереднім п’ятиденним періодом, підтверджують це зростання.

У британській розвідці зазначили, що за ці п’ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.

Також за той самий період ЗСУ знищили на 15% більше особового складу РФ.

– Ці дані свідчать про постійне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів. Основною причиною цього, найімовірніше, є замерзання ґрунту, що робить можливим пересування бронетехніки по пересіченій місцевості, – додають аналітики.

Раніше у Сухопутних військах підтвердили, що село Крохмальне на Куп’янському напрямку наразі перебуває під контролем РФ, українські військові відійшли на більш підготовлені рубежі.

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Війна в Україні
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