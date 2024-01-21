Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Кропивницькому повідомляють про вибухи
Вдень 21 січня у Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракети у напрямку міста.
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