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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Кропивницькому повідомляють про вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Вдень 21 січня у Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракети у напрямку міста.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Кіровоградська область, Кропивницький
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