У Кропивницькому повідомляють про вибухи

Вдень 21 січня у Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Раніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракети у напрямку міста.

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