У Севастополі лунають вибухи, росіяни кажуть про роботу ППО

Вдень 21 січня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи.

Про це повідомляють моніторингові пабліки.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв пише, що військові РФ відбивають атаку ЗСУ.

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Він також стверджує, що сили ППО вже збили повітряну ціль над акваторією.

– Усі служби приведені в стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя наразі не фіксує пошкодження інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Вночі 21 січня у Росії дрони атакували низку областей – Тульську, Орловську та Смоленську. Окрім того, у Ленінградській області РФ спалахнув термінал Морського торговельного порту, перед цим чули два вибухи.

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