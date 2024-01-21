У війні немає одного переможця! Зеленський відповів на заяву Трампа

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News пояснив, чим небезпечна заява Дональда Трамп про те, що він нібито завершить війну за 24 години у разі переобрання президентом США.

– Це дуже небезпечно. Я поясню. Він самостійно прийматиме рішення без обох сторін, тобто без нас. Якщо він каже таке публічно, це трішки лякає, хоча я бачив багато всього, але це мене реально трішки напружує. Тому що це говорить про те, що якщо його ідея не працюватиме для нашого народу, то він зробить все, щоб досягти донесення своєї ідеї, – наголосив глава держави.

Він зауважив, що це так само, якби я сказав, що у війні проти РФ я один зможу перемогти, але це брехня.

Зараз дивляться

– Бо у війні проти Росії може перемогти Україна, і кожен з нас буде частиною цієї перемоги. У війні немає одного переможця!… Одна людина не спроможна це зробити. Значить, це за рахунок чогось… І тут настає те напруження, про яке я сказав: за рахунок чого і кого? – додав Зеленський.

16 січня Дональд Трамп запевнив своїх виборців, що “швидко вирішить проблему військового конфлікту” в Україні, оскільки, за його словами, чудово ладнає з кремлівським диктатором Путіним.

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