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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

В Україні розпочнуть будівництво блоків для атомних станцій – Міненергетики

В Україні розпочнуть будівництво блоків для атомних станцій – Міненергетики
Фото: УНІАН

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував на 2024 рік початок будівництва великих блоків для атомних станцій.

Проєкт буде реалізований у рамках співпраці з країнами Заходу, зокрема США.

Про це урядовець розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

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— Серед завдань на цей рік Міністерство виділяє децентралізацію та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки установці газових турбін. Також ми продовжимо ремонтну кампанію та заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту, – наголосив Галущенко.

Він додав, що загалом в Україні заплановано будівництво дев’яти блоків для атомних енергостанцій за американською технологією АР1000.

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості, окрім прифронтових територій. Це рішення ухвалене через те, що люди зловживають можливістю не платити за ЖКП.

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Атомна енергетика, Енергоатом
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