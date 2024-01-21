Загальний залп до 16 ракет Калібр: РФ знову вивела ще один корабль у Чорне море
РФ збільшила кількість ракетоносіїв до двох у Чорному морі. Наразі загальний залп до 16 ракет Калібр.
Про це Сили оборони півдня України пишуть у Telegram.
Ракетна загроза з Чорного моря
– До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено.
Спільне спорядження носіїв – до 16 Калібрів, – йдеться у повідомленні.
У Силах оборони півдня закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог та реагувати оперативно.
Нагадаємо, що ввечері 20 січня російські війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Замість малого ракетного корабля на бойове чергування вивела фрегат Адмірал Ессен.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Сили оборони півдня України