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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Загальний залп до 16 ракет Калібр: РФ знову вивела ще один корабль у Чорне море

Загальний залп до 16 ракет Калібр: РФ знову вивела ще один корабль у Чорне море

РФ збільшила кількість ракетоносіїв до двох у Чорному морі. Наразі загальний залп до 16 ракет Калібр.

Про це Сили оборони півдня України пишуть у Telegram.

Ракетна загроза з Чорного моря

– До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено.
Спільне спорядження носіїв – до 16 Калібрів, – йдеться у повідомленні.

У Силах оборони півдня закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог та реагувати оперативно.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ввечері 20 січня російські війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Замість малого ракетного корабля на бойове чергування вивела фрегат Адмірал Ессен.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Сили оборони півдня України

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Чорне море
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