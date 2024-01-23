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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Чи можуть українці з множинним громадянством уникнути мобілізації – пояснення Кулеби

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

У разі ухвалення парламентом законопроєкту про множинне громадянство, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, його не можна буде використовувати для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Про це в ефірі національного телемарафону ведучому ICTV Вадиму Карп’яку розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, такі варіанти чітко відпрацьовані законодавчими органами, тому за кожним українцем із множинним громадянством залишаються не лише права, а й конституційні обов’язки: захист Вітчизни, сплата податків тощо.

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— Ми ж не вигадали велосипед. Є інститути множинного громадянства у багатьох країнах, вони чітко регламентовані, – пояснив дипломат.

Раніше політичні експерти, оцінюючи перспективи ухвалення множинного громадянства в Україні, вказали на юридичну складність. Адже доведеться вносити зміни до Конституції, а під час дії правового режиму воєнного стану це зробити неможливо.

Сам Кулеба на це відповів, що норму Конституції про українське громадянство не можна читати у відриві від відповідного Закону.

— Під нормою Конституції про єдине громадянство вказана неможливість існування громадянства окремих територіальних одиниць держави. Тобто, не можна бути громадянином Криму, громадянином Закарпаття, громадянином Полтавщини. Є одне цілісне поняття громадянина України. І ця норма не стосується інституту, який регулює множинне громадянство у контексті громадянства інших країн, – підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що питання мобілізації в Україні – це насамперед питання справедливості. Військові повинні бути взаємозамінні та йти на заслужений відпочинок.

При цьому глава держави не вважає, що Україні потрібно одразу півмільйона мобілізованих.

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