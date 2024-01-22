Кількість знищених окупантів наближається до 377 тисяч: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 376 860 своїх військових. Із них 830 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії з 24.02.22 до 22.01.24

особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,

танків ‒ 6192 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

артилерійських систем – 8896 (+21) од,

РСЗВ – 968 (+0) од,

засобів ППО ‒ 657 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилатих ракети ‒ 1819 (+1),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

спеціальної техніки ‒ 1397 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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