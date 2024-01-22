Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Кількість знищених окупантів наближається до 377 тисяч: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 376 860 своїх військових. Із них 830 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії з 24.02.22 до 22.01.24
- особового складу ‒ близько 376860 (+830) осіб,
- танків ‒ 6192 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
- артилерійських систем – 8896 (+21) од,
- РСЗВ – 968 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 657 (+2) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
- крилатих ракети ‒ 1819 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 1397 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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