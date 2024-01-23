Оборонний пакет від Польщі й приєднання до Декларації G7 щодо гарантій безпеки: новини 22 січня

Польща приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України та виділила новий оборонний пакет, який допоможе у боротьбі з російською агресією.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ та незабаром внесе законопроєкт щодо множинного громадянства.

Що відбулося в Україні та світі за добу 22 січня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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Декларація G7 про гарантії безпеки

Уряд Польщі приєднався до декларації країн G7, які стосуються гарантій безпеки для України. У канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска зазначили, що країна має наміри співпрацювати в інших форматах.

Президент України Володимир Зеленський подякував Польщі за приєднання до декларації G7 та готовність почати роботу над двосторонньою безпековою угодою між країнами.

Виділення оборонного пакету

За підсумками переговорів президента України та прем’єр-міністром Польщі стало відомо про новий оборонний пакет. Володимир Зеленський назвав діалог продуктивним і зазначив, що він стосувався всіх аспектів двосторонніх відносин.

Водночас глава держави повідомив, що є нова форма спільної взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Вони також обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Указ про історично населені українцями території РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами глави держави, потрібно робити все для соборності прав і свобод, правди про українців та нашої історії.

Доктор історичних наук, президент Української академії геополітики та геостратегії Павло Гай-Нижник пояснив спеціально для Фактів ICTV, які етноісторичні території варто було б урахувати в указі, яким може бути план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії та що Україна має робити далі для перемоги у війні.

Законопроєкт щодо множинного громадянства

Президент України Володимир Зеленський має наміри внести до Верховної Ради законопроєкт, яким ухвалять комплексні зміни до законодавства та запровадять інститут множинного громадянства.

Глава держави пояснив, що цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян Росії.

Він зазначив, що це стосується всіх українців, які в періоди різних хвиль еміграції виїхали з країни та опинилися в Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Також це стосуватиметься людей, які допомагають Україні, та іноземців, які воюють за державу на полі бою.

Запобіжний захід Роману Гринкевичу

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу – сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Йому призначили тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 млн грн.

Роман Гринкевич — п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у рамках справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

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