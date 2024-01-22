Нічна атака Шахедів та найзапекліші напрямки на фронті: головні події ночі 22 січня

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення, ворог завдав чотири ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Нічна атака Шахедів

У ніч на 22 січня російські війська запустили по Україні 8 ударних дронів типу Shahed-136/131.

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Ворожі безпілотники летіли із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Усі вісім Шахедів знищили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ та Сил оборони України. Дрони ліквідували в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Фейк про обстріл ринку в Донецьку

Кремлівські пропагандисти почали розповсюджувати свідомо неправдиву новину про обстріл Збройними Силами України торговельного ринку в тимчасово окупованому Донецьку 21 січня.

Черговий фейк ворога викрили в Об’єднаному пресцентрі Сил оборони на Таврійському напрямі на Facebook.

—Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ “Таврія”, в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна!

В Україні розпочнуть будівництво блоків для атомних станцій

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував на 2024 рік початок будівництва великих блоків для атомних станцій. Проєкт буде реалізований у рамках співпраці з країнами Заходу, зокрема США.

Загалом в Україні заплановано будівництво дев’яти блоків для атомних енергостанцій за американською технологією АР1000.

60 боїв з початку доби

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Купʼянському напрямках, а також на Півдні нашої держави.

Про це у своєму традиційному відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв.

Трамп назвав нові терміни припинення війни в Україні у разі перемоги

Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що здатний припинити війну в Україні у разі своєї перемоги. Цього разу політик зазначив, що припинить військові дії ще до того, як офіційно займе Овальний кабінет у Білому домі.

Про це він заявив у ході виступу перед своїми виборцями у штаті Нью-Гемпшир.

— Я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною ще до інавгурації. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми це врегулюємо, це потрібно врегулювати, — зазначив Трамп.

Десантіс зняв свою кандидатуру на пост президента США

Губернатор Флориди Рон Десантіс вибув з президентських перегонів. Він висував свою кандидатуру на посаду лідера США від Республіканської партії. Про своє рішення він оголосив 21 січня у мікроблозі X (Twitter).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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