Переломний момент: Пріцкер пояснила, чому економічна стійкість України є основою перемоги над РФ

Війна Росії становить серйозну загрозу не тільки для України, а й для США та Європи, економічної безпеки, свободи та демократії світу.

Про це спеціальний представник США Пенні Пріцкер написала у своїй колонці для видання The Hill.

За її словами, війна Путіна спрямована на відтворення диктаторської, корумпованої імперії в самому серці Європи, яка хоче підірвати НАТО і Євросоюз.

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Вона наголосила, що за війною в Україні і за тим, як США підтримують Україну, стежить увесь світ – країни Близького Сходу, також в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Пенні Пріцкер заявляє, що союзники і партнери стверджують, що Америці зараз саме час підтвердити свою прихильність Україні.

– За допомогою Америки, разом з більш ніж 50 союзниками і партнерами по всьому світу, хоробрі воїни України витримали натиск Росії, відвоювали понад 50% захопленої Росією території і значно послабили військовий потенціал Москви, – зазначає Пріцкер.

Вона зазначила, що США допомогли озброїти українців, одночасно модернізуючи свою оборонну промисловість. За її словами, виробництво систем ППО Patriot, артилерійських снарядів, щонайменше у 12 штатах, танків Abrams створює добре оплачувані робочі місця у США.

За її словами, економічна стійкість є основним принципом воєнних дій України, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, необхідну для перемоги над Путіним.

– Путіну не вдалося зломити хоробрих українських військових навіть взимку. Він спрямував свої зусилля на руйнування економіки України, щоб домогтися того, чого він не може домогтися на полі бою. Кремль робить усе можливе, щоб відрізати Україну від світових ринків зерна, сталі, технологій та енергоносіїв, – каже Пріцкер.

Війна в Україні призвела до посилення глобальної інфляції, й в Америці це відчули.

Джерело : The Hill

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