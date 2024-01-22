Рішення прийняті: Сирський відвідав Сіверський та Бахмутський напрямки

Обстановка на фронті Бахмутського та Сіверського напрямків Донецької області залишається вкрай напруженою.

Противник застосовує проти Сил оборони артилерію, міномети, ударні дрони та регулярно намагається штурмувати.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на своєму Telegram-каналі після того, як заслухав доповіді командирів бригад.

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— На місці було ухвалено всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань, – зазначив генерал.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 376 860 своїх військових. З них 830 окупантів українські захисники ліквідували минулої доби.

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