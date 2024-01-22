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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Рішення прийняті: Сирський відвідав Сіверський та Бахмутський напрямки

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Обстановка на фронті Бахмутського та Сіверського напрямків Донецької області залишається вкрай напруженою.

Противник застосовує проти Сил оборони артилерію, міномети, ударні дрони та регулярно намагається штурмувати.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на своєму Telegram-каналі після того, як заслухав доповіді командирів бригад.

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— На місці було ухвалено всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань, – зазначив генерал.

Війна в Україні – Олександр Сирський про ситуацію на Донецькому напрямку

Мапа: DeepState

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 376 860 своїх військових. З них 830 окупантів українські захисники ліквідували минулої доби.

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Війна в Україні, Олександр Сирський
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