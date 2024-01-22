Україна рухається до зустрічі Зеленського та Орбана – Єрмак

Україні важливо налагодити діалог з Угорщиною. Наразі Київ намагається домовитись про зустріч президента Володимира Зеленського та угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі із Сіярто (глава МЗС Угорщини, – Ред.) 29 січня в Ужгороді, – сказав він.

За словами Єрмака, під час зустрічі 29 січня Україна хоче “пройтися по всьому спектру питань, оскільки їх багато”.

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Він додав, що з Угорщиною потрібно говорити й налагоджувати конструктивний діалог, тому що це сусід України, а також член ЄС і НАТО.

– Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем’єр-міністром Угорщини, – наголосив глава ОП.

Раніше депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа повідомив про схвалення резолюції щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

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