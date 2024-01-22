Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вночі РФ запустила по Україні 8 Шахедів, всі вони знищені – Повітряні сили
У ніч на 22 січня РФ атакувала Україну вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Запускали безпілотники із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Зараз дивляться
– Усі вісім Шахедів знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, – йдеться в повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.