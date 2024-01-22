Вночі РФ запустила по Україні 8 Шахедів, всі вони знищені – Повітряні сили

У ніч на 22 січня РФ атакувала Україну вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Запускали безпілотники із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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– Усі вісім Шахедів знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, – йдеться в повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 698-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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