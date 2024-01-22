Законопроєкт про множинне громадянство: як експерти оцінюють ініціативу Зеленського

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законодавчу ініціативу щодо множинного громадянства. Цей документ дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім РФ.

Зеленський про таку можливість говорив ще у вересні 2023 року на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку.

Факти ICTV поцікавилися в експертів, чи можлива в Україні реалізація закону про множинне громадянство під час воєнного стану та які права і обов’язки матимуть люди.

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Як саме можуть реалізувати ініціативу про множинне громадянство?

Для початку цікаво було б подивитися на той законопроєкт, який подасть президент, у коментарі Фактам ICTV наголосив кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Ігор Рейтерович.

Цілком може йтися, що окрім українського громадянства, можна буде мати й громадянство іншої держави, при чому не однієї. Все залежатиме від того, де проживає людина, яка асоціює себе з Україною.

Цей законопроєкт, напевне, буде направлений на дві групи:

на етнічних українців, які багато років тому виїхали з України і є громадянами інших країн, а закони цих країн дозволяють мати ще одне. Тобто в такий спосіб вони зможуть після певної процедури отримати громадянство України.

з огляду на попередні заяви президента, ключовий напрям цього законопроєкту – це люди, які виїхали з України вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про тих, хто зараз влаштовує своє життя за кордоном і вже не збирається повертатися.

Якщо законодавство цих країн дозволяє мати ще одне громадянство, тоді люди зможуть зберігати українське і набувати громадянство іншої держави.

– Мати кілька громадянств – це нормальна історія для низки європейських країн. Це не заборонено і в Сполучених Штатах, – наголосив Ігор Рейтерович.

Зміни до Конституції

Проте є принциповий момент, пов’язаний із Конституцією, яка передбачає наявність лише одного громадянства. Тому поки що без тексту документа складно сказати, що саме пропонує президент, говорить експерт.

За його словами, у будь-якому разі доведеться вносити зміни до Конституції, а під час дії правового режиму воєнного стану це зробити неможливо.

Чи може множинне громадянство допомогти з мобілізацією

На думку Ігоря Рейтеровича, множинне громадянство не сприятиме мобілізації в Україні.

– Люди, які є громадянами іншої держави і захочуть отримати український паспорт, насамперед будуть отримувати права, проте не обов’язки. І це дуже важливий момент, – говорить експерт.

Теоретично громадяни іншої держави можуть стати на військовий облік за кордоном, і коли приїдуть до України, то їх мобілізують. Так, наприклад, відбувалося в Ізраїлі.

Проте в певний адміністративний спосіб мобілізувати людей, які перебувають за кордоном, навряд чи можливо.

Крім того, тут одразу виникає дуже велика проблема рівності прав. Тобто людина, яка буде мати кілька громадянств, користуватиметься всіма правами громадянина України: починаючи від консульського захисту, можливостей ведення бізнесу, претендувати на пенсію тощо, але до армії її мобілізовувати не будуть.

– Я не сильно уявляю, як це можна буде зробити без внесення змін до Конституції. Закон не може бути вищий за Конституцію, – наголошує Ігор Рейтерович.

Президент України має право законодавчої ініціативи і може запропонувати зміни до Конституції. Рішення ухвалює Верховна Рада і має бути 300+ голосів. Далі може бути оскарження в Конституційному Суді: щонайменше 50 депутатів повинні зібрати підписи для подання до КС. Навіть зараз, на стадії розгляду законопроєкту, можна подати до Конституційного Суду.

До речі, Ігор Рейтерович сумнівається, що в залі парламенту вдасться зібрати 300+ голосів.

Навіщо цей законопроєкт

На думку експерта, це може бути певним сигналом для українців, які виїхали: Ми про вас піклуємося, не забули, повертайтеся в Україну.

У документ можна буде внести певні корективи, тим паче, що цей процес розтягнеться на доволі тривалий період – не місяці, а, напевно, роки.

Чи видаватимуть паспорти України?

Під час набуття множинного громадянства за логікою людям видаватимуть саме паспорт України, а не якийсь інший документ.

Проте ухвалення закону і його втілення в життя – це настільки віддалена та складна процедура, що навряд чи в найближчі роки ми до цього дійдемо, особливо в умовах війни, зауважує Ігор Рейтерович.

Що кажуть юристи

У коментарі Фактам ICTV адвокат Сергій Костира також наголошує, що за Конституцією у нас можна мати лише одне громадянство – українське. Для права набувати громадянство іншої країни треба вносити зміни до Основного закону, а під час війни це неможливо.

На думку адвоката, парламентарі, особливо президентська монобільшість, можуть спробувати проголосувати за дозвіл вносити зміни до Конституції під час воєнного стану, а потім і за самі зміни. Навіть можуть спробувати провести референдум. Наскільки такі сценарії реальні – покаже час.

А ось після війни проголосувати за закон про множинне громадянство буде набагато легше.

Водночас адвокат у множинному громадянстві вбачає позитив, адже це, наприклад, спрощені інвестиції в нашу економіку. Люди, які отримають на додачу до свого паспорта ще й український, зможуть легше відкривати бізнес в Україні.

Мобілізація

Є положення ч. 2 ст. 65 Конституції України, згідно із якою захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України – є обов’язком громадян України.

За словами адвоката Сергія Костири, у випадку з ухваленням закону про множинне громадянство, людина, яка отримає український паспорт, матиме права та обов’язки за законами України. А закон передбачає проходження мобілізації громадянами.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець у коментарі Фактам ICTV зауважує, що у більшості країн світу у законах про подвійне громадянство чітко приписані права цих осіб. Наприклад, вони не мають право займати державні посади, позбавлені права голосувати на виборах.

– Ну уявіть собі, наприклад, громадянин Австралії чи Канади отримує український паспорт, але він все життя проживає в Австралії чи Канаді, як йому голосувати? Треба, щоб приїхав і жив тут, сплачував податки тут, а тоді можна голосувати, – говорить адвокат.

За словами Ростислава Кравця, ухвалення самого закону після війни – це тільки початок, адже в майбутньому треба ухвалювати низку міжнародних актів, врегулювати питання сплати податків, соціального забезпечення, виплати пенсій тощо.

Щодо мобілізації громадян інших країн до українського війська – спершу треба бачити, що саме пропонує президент. На думку адвоката, цей закон – є передчасним.

За словами адвоката, спочатку треба врегулювати питання з тими українцями, які вже мають подвійне громадянство, і позбавити їх цього.

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