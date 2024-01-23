Американський комплекс AN/TPQ-49: особливості та технічні характеристики

Американський комплекс AN/TPQ-49 допомагає українським військовим визначати позиції російської артилерії.

Які особливості й технічні характеристики американського комплексу AN/TPQ-49 та чим він допомагає ЗСУ — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Американський комплекс AN/TPQ-49: що відомо та які його особливості

Щоб ефективно знищити російську артилерію, її потрібно виявити. Тут у пригоді став американський комплекс AN/TPQ-49.

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Радіолокатори та системи раннього попередження з великою точністю можуть вказати українській артилерійській розвідці, де розташовані російські міномети чи гармати. Допомагає ЗСУ у цьому американський комплекс AN/TPQ-49.

Перші радари були передані Україні у 2016 році, а з початком повномасштабного вторгнення РФ США передали ще більше систем раннього попередження.

Військовий експерт Олег Жданов відзначив, що головною перевагою комплексу AN/TPQ-49 є точність, мобільність та вага. Його встановлюють на автомобілі-пікапі, і під час розгортання він не потребує встановлення на землю. Радіолокатор попереднього оповіщення може виявити до 10 цілей, тож відіграє важливу роль, коли необхідно подавити ворожу артилерію на лінії зіткнення.

Засоби радіолокаційної розвідки цілодобово ведуть спостереження, виявляють артилерію противника, міномети РСЗВ, а вже вогневі підрозділи наносять ураження. Основне завдання — засікати артилерію противника й передавати координати на українські артсистеми, які потім будуть завдавати ураження по цілях.

Радіолокатор попереднього оповіщення встановлюється на автомобіль та точно передає координати російської артилерії на планшет оператора на дальності до 20 км.

За допомогою комплексу AN/TPQ-49 українські військові ефективно знищують артилерію, бронетехніку, танки, міномети, РСЗВ тощо. Для ефективного завдання уражень артрозвідник має добре орієнтуватися на місцевості, в картах, опанувати програму.

Які технічні характеристики комплексу AN/TPQ-49

Радіолокаційний комплекс AN/TPQ-49 здатен з великою точністю вказати артилерійській розвідці, де розташовані ворожі знаряддя чи міномети. Він складається з радара AN/TPQ-43, приймача AN/TPX-50 Mark XII IFF, генераторної установки (потужність 5 кВт) та транспортного засобу.

Радар AN/TPQ-43 — це імпульсний доплерівський радар, який працює в D-діапазоні й має радіус дії близько 20 км. Він встановлюється на стрілі, яка висувається вгору від задньої частини бронеавтомобіля хамбі. Дані з радара зазвичай не використовуються на самому радіолокаційному майданчику, а передаються через FM-радіо на приймач і дисплей з батарейним живленням.

Польові підрозділи, включно з підрозділами систем протиповітряної оборони, спрямовують свою зброю з оптичним наведенням у напрямку цілі, про яку повідомив радар.

швидкість виявлення — до 10 цілей;

діапазон частот — D-діапазон;

максимальна дальність — близько 20 км;

генератор змінного струму потужністю – 5 кВт.

Радіолокаційний комплекс AN/TPQ-49 знищує ворожу техніку, зберігаючи життя українським захисникам.

Фото: Армія inform

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