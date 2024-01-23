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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Через ранкову ракетну атаку є пошкодження електромереж у двох областях

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Через ранкову ракетну атаку є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомили в Укренерго.

Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги.

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Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населених пунктів. Через артобстріли зафіксовані нові пошкодження в мережах обласних енергокомпаній в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

Ремонтні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових, наголошують в Укренерго.

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Дніпропетровська область, Електрика, Обленерго, Ракетні удари Росії, Укренерго
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