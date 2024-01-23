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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті

Війна в Україні

Карта бойових дій в Україні на 23 січня 2024

Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 23 січня 2024

Втрати РФ у війні на 23 січня 2024

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Карта
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Карта бойових дій на 23 січня 2024 – ситуація на фронті

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