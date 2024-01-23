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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Масована атака РФ. Одну з крилатих ракет знищили з кулемета – Наєв

Масована атака РФ. Одну з крилатих ракет знищили з кулемета – Наєв

23 січня під час масованого ракетного удару українські захисники знищили російську крилату ракету з кулемета Browning.

Про повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

– У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом Браунінг, – йдеться у повідомленні.

Командувач також показав відео роботи зброї.

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Раніше у ДСНС повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні 23 січня п’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали.

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Війна в Україні, ЗСУ, Ракетні удари Росії
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