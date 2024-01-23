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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 960 окупантів та по пів сотні ББМ та артсистем: втрати РФ на 23 січня

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили 960 російських окупантів.

Таким чином на 699-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше майже на 378 тис. солдатів.

Втрати РФ на 23 січня 2024

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 377 820 (+960) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 6214 (+22) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11548 (+59) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 8 947 (+51) од,
  • РСЗВ / MLRS – 970 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 657 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6 961 (+0),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 820 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11 956 (+65) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1 409 (+12).

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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