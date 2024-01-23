Мінус 960 окупантів та по пів сотні ББМ та артсистем: втрати РФ на 23 січня

Упродовж доби Збройні сили України знищили 960 російських окупантів.

Таким чином на 699-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше майже на 378 тис. солдатів.

Втрати РФ на 23 січня 2024

особового складу / personnel ‒ близько/ about 377 820 (+960) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 6214 (+22) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 11548 (+59) од,

артилерійських систем / artillery systems – 8 947 (+51) од,

РСЗВ / MLRS – 970 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 657 (+0) од,

літаків / aircraft – 331 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6 961 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 820 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11 956 (+65) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1 409 (+12).

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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