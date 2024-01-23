Обстріл Києва, Харкова і Павлограда та Рамштайн-18: головні новини 23 січня

23 січня для українців розпочалося з вибухів – під обстріл країни-агресора потрапили Київ та область, а також Харків, Павлоград та Шостка. Всього ворог випустив по нашій країні 44 повітряні цілі.

У цей день також відбулось засідання Рамштайну, під час якого прозвучали важливі заяви щодо необхідності посилити допомогу Україні, зокрема ППО.

Крім того, було ухвалено контракти на закупівлю артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд.

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Що відбулося в Україні та світі за добу 23 січня 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Ракетний удар по Україні

Протягом доби РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника.

В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет Іскандер-М, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Так, внаслідок удару РФ по Києву 22 людини постраждали, серед них четверо дітей.

Через ракетну атаку на Київщину виникла пожежа на парковці, було пошкоджено будинки, а троє людей отримали поранення.

23 січня Харків також потрапив під обстріли російської армії. Відомо про вісьмох загиблих. Кількість поранених внаслідок атаки РФ становить 62 людини. Пошукові роботи тривають.

Росія завдала ракетного удару і Сумській області, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки.

Також під обстріл потрапив і Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка.

Станом на вечір 23 січня вже відомо про 19 загиблих у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях унаслідок ворожих обстрілів, окрім цього, понад 120 мешканців цих регіонів зазнали поранень, повідомляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

– Станом на 20:30, на жаль, уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів. Найбільше людей загинуло в Харківській області – 15. Серед них 8-річна дівчинка та її мати. У Херсонській – троє загиблих, у Дніпропетровській – одна людина. Поранення дістали понад 120 мешканців цих регіонів, понад 70 із них – у Харківській області, – написав він у Telegram.

Засідання Рамштайну-18

Відбулось засідання Контактної групи з оборони України, під час якого міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав надати Україні більше систем ППО.

– Путін сподівається, що ракети та дрони деморалізують український народ та підірвуть бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу докласти зусиль, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів. Україна відповіла на жорстокість Путіна мужністю і непокорою. Після майже двох років війни український народ і військо міцно стоять проти російської агресії та окупації, а російські військові сильно ослаблені й деморалізовані, – сказав він.

З боку України під час засідання були присутні онлайн міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Контракти на боєприпаси

23 січня генсек Єнс Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс уклали контракти на закупівлю близько 220 тис. 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд.

– Ми щойно підписали контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю сотень тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Це демонструє, що перевірена структура НАТО (NSPA) для спільних закупівель працює. Війна Росії в Україні перетворилася на битву боєприпасів. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну, – сказав Столтенберг.

Заяви США щодо допомоги Україні

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що наступні місяці будуть критично важливими для України, тому Конгрес має швидше ухвалити рішення про підтримку Києва.

– Якщо ви думаєте, що бої припиняться, бо сніг пішов, подумайте ще. Росіяни продовжують обстрілювати Україну дронами та ракетами, і хоча лінія фронту не посунулася помітно в будь-який бік, продовжуються активні бойові дії, – наголосив Кірбі.

Ситуація на фронті

Українські військовослужбовці продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, вони відбили атаки росіян поблизу Синьківки (на північний схід від Куп’янська на Харківщині) та вразили радіолокаційну станцію ворога.

Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишалась, за оцінками Генштабу, складною. Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення.

Упродовж доби Збройні сили України знищили 960 російських окупантів. Таким чином на 699-ту добу повномасштабної війни в армії РФ стало менше майже на 378 тис. солдатів.

ЄС щодо Орбана та допомоги Україні

Лідери Європейського Союзу готові до жорсткої гри з Угорщиною, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму €50 млрд. Його, як прем’єра країни-члена, навіть можуть позбавити права голосу в ЄС.

Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності зазначили, що держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

– Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже добре просунулася, – сказали чиновники.

Справа Гринкевича

Печерський райсуд Києва відправив під варту сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. Його батька підозрюють у махінаціях із постачанням для Міноборони, а його самого по тій самій справі учора арештували в Одесі. Гринкевича-молодшого суд запроторив у СІЗО до 17 березня з альтернативою застави в 500 млн грн.

Гринкевич-молодший переховувався на території Київської області, застосовуючи засоби конспірації, щоб його неможливо було відстежити.

Український фільм номіновано на Оскар

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 96-ту премію Американської кіноакадемії. До переліку потрапив український документальний фільм 20 днів у Маріуполі.

Кінокартина може стати найкращим документальним фільмом.

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