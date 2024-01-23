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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Продовжуються активні бої. Наступні кілька місяців критично важливі для України – Кірбі

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що наступні місяців будуть критично важливими для України, тому Конгрес має швидше ухвалити рішення про підтримку Києва.

Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

– Якщо ви думаєте, що бої припиняться, бо сніг пішов, подумайте ще. Росіяни продовжують обстрілювати Україну дронами та ракетами, і хоча лінія фронту не посунулася помітно в будь-який бік, продовжуються активні бойові дії, – наголосив Кірбі.

Він зазначив, що українські командири поставлені в жахливе становище, оскільки змушені вирішувати, яку зброю та снаряди застосувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Зараз дивляться

Водночас росіяни не страждають від такої невизначеності, оскільки продовжують отримувати допомогу від Північної Кореї та Ірану.

Координатор Ради нацбезпеки підкреслив, що США прагнуть перемоги України та нагадав, як президент Джо Байден чітко заявив, що “Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом”.

– І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів, – резюмував Кірбі.

Раніше спецпредставниця з питань економічного відновлення України в Держдепартаменті США Пенні Пріцкер заявила, що схвалення Конгресом фіндопомоги потроїть суму для Києва від інших донорів.

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Джерело: AP
Війна в Україні, Джон Кірбі, США
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