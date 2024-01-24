Увійдуть відомі підприємці: Зеленський оголосив про створення Ради з підтримки бізнесу

Буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники бізнесу.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави зазначив, що сьогодні було ухвалено рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та стабільності у час воєнного стану.

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Зеленський про підтримку бізнесу

Президент повідомив, що чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, який є наразі, під час війни.

– Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства, – наголосив він.

Також Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на “білий”, легальний бізнес.

– Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними. І багато іншого – все детально є в указі, – повідомив Зеленський.

Він наголосив на важливості виконання кожним з підприємців в Україні своєї частини домовленостей, а саме щодо сплати податків, поваги до працівників та припинення будь-якої співпраці з РФ.

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