В Україні заборонять усі транспортні зв’язки з РФ на 50 років

Кабінет міністрів протягом десяти днів має прийняти пропозиції щодо санкцій проти Росії, які передбачають заборону на всі види транспортного сполучення між Україною та РФ на 50 років.

Пропозиції стосуються наземного, повітряного та морського видів транспорту, після узгодження вони будуть передані на розгляд Раді національної безпеки та оборони.

Відповідно до напрацювань, у майбутньому до митної зони України не зможе в’їжджати залізничний транспорт, якщо його взяли на облік залізничні станції Росії.

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Автомобілі, автобуси, вантажівки також не зможуть перетинати наш кордон у разі реєстрації на території держави-агресора.

Літакам та іншим повітряним суднам, власники або кінцеві бенефіціари яких є росіянами, можуть заборонити пряме повітряне сполучення з Україною, а також використання її повітряного шляху.

Нагадаємо, 19 січня Кабінет Міністрів підтримав рішення про виділення 17,5 млрд грн на обороноздатність України.

Це рекордна сума, спрямована на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд; відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Джерело : Урядовий портал

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