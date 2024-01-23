Законопроєкт №10425: що таке єдине громадянство і хто зможе мати декілька паспортів

Законопроєкт №10425 про множинне громадянство не суперечить Конституції України, де в одній зі статей вказано про єдине громадянство. Разом з тим, остаточного трактування того, що таке єдине громадянство, на сьогодні теж немає.

Але в цьому законопроєкті, крім множинності громадянства, регулюються й інші питання, як то, наприклад, втрата громадянства України через службу у військових силах держави-агресора чи держави-окупанта, якою на сьогодні є Російська Федерація.

Про те, які нюанси цього законопроєкту є, а також як регулюються питання щодо громадянства в законодавчих актах України, у коментарі Фактам ICTV розповів експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

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За його словами, спираючись на порівняльну таблицю законопроєкту №10425 про множинне громадянство, стверджувати про значні зміни в законодавстві не варто. Разом з тим, є окремі пункти, які заслуговують уваги.

Єдине громадянство

В ст. 4 Конституції України зазначено про “єдине громадянство” в державі, а уточнень щодо цієї статті – немає.

– В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, – йдеться у Конституції.

За словами Бондаренка, на сьогодні немає конкретного тлумачення терміну “єдине громадянство”.

– Ще у 1996 році була ухвалена Конституція, в якій зазначається, що в Україні діє єдине громадянство. Вже десь за чотири чи п’ять років ухвалюється закон про громадянство і в ньому вже раз розписується, що це означає. Мова йде про те, що “єдине громадянство” не дозволяє мати громадянство адміністративно-територіальних одиниць. Іншими словами, не може бути громадянства Вінницької області чи АР Крим, – пояснює він.

Водночас експерт зазначає, що у випадках, коли особа з громадянством України має ще й громадянство чи підданство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

– Факт наявності іншого громадянства в цей момент держава ігнорує. Проте 3 положення з цього приводу виглядає так: є випадки, які передбачають підстави для втрати громадянства України. Зокрема, було так, що, якщо фізична особа, повнолітній громадянин України, добровільно вступає в інше громадянство, то це могло стати підставою для того, щоб він втратив громадянство України. Тобто позбавляти не можна, а втратити можна, якщо це робиться добровільно, – пояснює він.

Разом з тим, Бондаренко вказує, що сьогодні немає офіційного тлумачення з боку, наприклад, Конституційного суду України.

Втрата громадянства

Паралельно із цим, у новому президентському законопроєкті передбачено втрату громадянства, якщо громадянин України добровільно отримав громадянство держави-агресора чи держави-окупанта, які були так визначені Верховною Радою. На сьогодні такою державою є Російська Федерація.

За словами експерта, в Україні не існує такої процедури, як позбавлення громадянства.

– Позбавлення громадянства – це свавільний розрив цього правового зв’язку з боку держави. Він в Україні заборонений на конституційному рівні. Тобто держава просто так самостійно, “тому, що хочу” взяти і написати указ президента, то так не можна позбавляти громадянства. Його можна втратити. От у випадках певних підстав, це відбувається за указом президента, – пояснює він.

Важливим питанням у тому, чому може бути втрачене громадянство України, буде визначатись фактор того, наскільки добровільно було отримано

– Це треба встановлювати, наприклад, або законом, або судовою практикою, – зазначає він.

Загалом, законопроєктом №10425 передбачено, що втрата громадянства України може бути реалізована на підставі наступних факторів:

добровільне набуття громадянином України громадянства держави, що визнано Радою державою-агресором або державою-окупантом, або громадянства держави, яка не визначена як держава. використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці та/або націнтересам України; набуття особою громадянства України на підставі подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування особою будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути ухваленні рішення про прийняття до громадянства України; встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Верховною Радою України державою-

агресором або державою-окупантом; набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, публічні заклики до вчинення теракту, створення терористичної групи чи терористично організації, а також інші дії, пов’язані із терористичною діяльністю; участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною чи сприяла (сприяє) вчиненню збройної агресії проти України.

Разом з тим, за оцінкою Богдана Бондаренка, не варто думати, що внаслідок ухвалення законопроєкту може бути передбачено подання “пакетів” на втрату громадянства України.

– Ні, думаю, що такого не буде. Мова йде про те, що треба все індивідуально встановлювати, чи дійсно добровільно особа набула це громадянство (Росії, – Ред.). Якщо добровільно, то так, а якщо ти просто знаходишся на території “ДНР” 10 років, або зараз перебуваєш на окупованих територіях півдня, де дуже складно по українському паспорту щось зробити, бо (окупанти, – Ред.) тиснуть. Окупаційна адміністрація створює такі умови, коли іншого варіанту немає і тобі потрібно просто вижити, то це добровільне набуття?, – пояснює він.

За його словами, для втрати відповідною особою громадянства потрібна буде оцінка Комісії з питань громадянства при президенті України, а потім, якщо ця особа буде не погоджуватися, то матиме можливість оскаржити це через суд цей указ президента.

Особа без громадянства

У законопроєкті №10425 також передбачено, що втрата громадянства України, які пов’язані із положеннями пунктів 1, 2, 4 — 6 не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Експерт пояснює, що відповідні органи, що відповідають за те, чи можуть ті, чи інші особи втратити громадянство, можуть не поспішати з відповідним рішенням, оскільки це питання є проблемним.

За його словами, комісії намагаються уникати подібних випадків, тому що конкретної відповіді, що робити з такими особами, бо навіть незрозумілим стає питання, чи можна депортувати відповідну особу за кордон, бо для цього мають бути відповідні документи.

Законопроєкт №10425

На сайті Верховної Ради був оприлюднений відповідний законопроєкт про множинне громадянство.

Законопроєкт про множинне громадянство

Нагадаємо, напередодні, у День Соборності України 22 січня, президент Володимир Зеленський представив законопроєкт Верховній Раді, який передбачає множинне громадянство. Завдяки цьому документу українське громадянство зможуть отримати усі етнічні українці та їхні нащадки із різних країн світу, окрім Росії.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказував, що законопроєктом не можна буде скористатись таким чином, щоб ухилятись від мобілізації та виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

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