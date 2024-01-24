Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 24 січня 2024 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 24 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 24 січня 2024 року
Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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