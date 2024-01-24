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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 24 січня 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 24 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 24 січня 2024 року

Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024
Карта бойових дій на 23 січня 2024

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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