Карта бойових дій на 24 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 24 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 24 січня 2024 року

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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